У Львові відреставрували рельєфи костелу святого Лазаря ХVІІ століття

На мур костелу св. Лазаря у Львові встановили відреставровані рельєфи, які "реанімували" за кошти міністерства культури Польщі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради.

"Усі рельєфи сьогодні повернулися на своє місце — мур костелу св. Лазаря. Вони відреставровані групою реставраторів під керівництвом Ані Кудзі, за кошти міністерства культури Польщі. Ці рельєфи були поруйновані не лише через вік. Вони були надщерблені, було багато біонаростів, графіті та були механічні пошкодження. Тому, щоб повернути їх після реставрації на місце, необхідно було облаштувати простір вздовж муру", — розповіла начальниця управління охорони історичного середовища Лілія Онищенко.

Реставрація муру костелу св. Лазаря та облаштування пішохідного простору відбулося за кошти міського бюджету.

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На рельєфах зображені сцени, які ілюструють євангельську притчу про багатія і Лазаря, а також надзвичайно рідкісний у пластиці сюжет, де Бог-Отець тримає на колінах Сина Ісуса.

Храм святого Лазаря, що розташований на вулиці Коперника у Львові, — бароковий монастир і шпиталь першої половини XVII століття. Від 1989 року храм і прилеглі шпитальні будинки передали львівському дитячому хорові "Дударик". Нині у храмі також почергово проводяться богослужіння Української греко-католицької церкви і Православної церкви України.

Фото: Львівська міськрада