На Прикарпатті віртуалізували Делятинщину

В Івано-Франківську у середу, 21 жовтня, презентували проєкт "Віртуальна Делятинщина", який дасть змогу онлайн-туристам познайомитися з 25 привабливими об’єктами краю.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє "Галицький кореспондент".

"У зв’язку з епідемічною ситуацією ми бачимо перспективи саме в такому варіанті розвитку туризму. В нас є унікальний костел, великі поклади солі для розвитку бальнеологічного туризму, красивий водоспад та інше. Планується і створення туристично-інформаційного центру. Сайт наразі ще створюється, невдовзі він буде готовий. Кошторисна вартість – 620 тисяч гривень", – розповів координатор проєкту Назар Верстюк.

У межах презентації представили створені віртуальні маршрути, які інтегровано на карту Google, а також виготовлені 3D-тури. Також для Делятинщини створили відеоролики, які популяризуватимуть цю ОТГ для туристів.

"Ми здійснюємо пошук інноваційних шляхів залучення туристів у нашу громаду. Адже маємо що показати – це 25 об’єктів у Делятині, Заріччі, Чорних Ославах та Чорному Потоці. До кінця року ми також закупимо віртуальні 3D-окуляри для туристів. Коли вони побачать красу нашої громади онлайн, то обов’язково захочуть і приїхати", – сказав голова Делятинської ОТГ Богдан Клим’юк.

Розпочати подорож можна за посиланням.

Ініціативу втілила Делятинська об’єднана територіальна громада спільно з Агенцією розвитку ОТГ Прикарпаття.

За словами виконавчого директора Агенції Ігоря Мельничука, також має бути сформована мережа "зелених шляхів" – це ті маршрути, за якими туристи ходитимуть між цікавими для них об’єктами і залишатимуть там гроші, які підуть на подальший розвиток регіону. Як додав Мельничук, цей проєкт стане пілотним, а згодом його досвід перейматимуть інші громади Прикарпаття.