На Прикарпатті визначилися з місцями для туристичних байк-поїнтів

В Івано-Франківській області у межах проєкту BikeAccent незабаром облаштують пункти відпочинку для велотуристів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Центр соціальних та ділових ініціатив м. Яремче в Фейсбуці.

«Проєкт «BikeAccent: велосипедна доступність об'єднує території», який втілюють Центр соціальних та ділових ініціатив м. Яремче і ГО «ФОРЗА» у межах Програми транскордонного співробітництва Hungary Slovakia Romania Ukraine Cross Border Cooperation, продовжує працювати. Робоча група визначилася із місцями розташування пунктів відпочинку для велотуристів на Прикарпатті», – йдеться в повідомленні.

Так, попередньо погоджено місця:

у Криворівні – поруч із Етнографічним музеєм старожитностей Гуцульщини;

на туристичному маршруті до гори Михалків у Косові;

у центральному парку Долини на перетині шляхів до Львова, Івано-Франківська та на Закарпаття.

Крім того, погоджено встановлення байк-поїнта у Яремчі – біля річки Прут, поруч із дорогою національного значення Н-09 та водоспаду Пробій. Також місце відпочинку для велосипедистів облаштують у Витвиці в заказнику «Бовкоти» – популярному туристичному осередку.