У Львові покажуть "Кишенькову країну" в форматі доповненої реальності

Львів'ян і гостей міста запрошують на AR-виставку "Кишенькова країна", що триватиме з 20 до 31 жовтня на площі Ринок. Експозиція міститиме об'єкти архітектури і спадщини з кожного регіону України.

Про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради, передає Укрінформ.

"Найкращий сувенір — це місто, яке можна взяти завжди з собою в кишеню. Запросити у подорож, привезти клаптик спогаду, подарувати емоцію — сучасні технології творять неймовірне. Ми привертаємо увагу до руйнування історичних пам’яток, а усі оцифровані моделі віддаємо фахівцям для реставрації та реконструкції, створюємо нові туристичні продукти", — розповіли реалізатори проєкту — команда SKEIRON.

Охочі зможуть віртуально прогулятися туристичними візитівками та знаковими місцями областей України у форматі доповненої реальності. В одній руці — смартфон, в іншій — листівка (плакат) із зображенням замку, палацу, сакральної пам’ятки. Усі оцифровані об'єкти доступні у форматі 3D-моделей та доповненої реальності на IOS та Android в додатку "Pocket City AR".

Проєкт "Кишенькова країна" — це масштабне 3D-оцифрування об'єктів архітектурної і культурної спадщини України за підтримки УКФ. Проєкт популяризує архітектуру міст через сувенірну AR-продукцію. Цей додаток створено для прихильників інтелектуального та інтерактивного туризму і несподіваних відкриттів культурної спадщини. Під час експедиції команда SKEIRON охопила усі 24 регіони та АР Крим зі сходу на захід і з півночі на південь.