Інтерактивні туристи зможуть відвідати майже пів сотні українських 3D-атракцій

В Україні стартує експедиція "Кишенькова країна", в межах якої оцифрують 40 об’єктів культурної спадщини та створять інтерактивну мапу знакових пам’яток.

Про це повідомляється на сторінці "Кишенькове місто – Pocket City" у Facebook.

"Починаємо проєкт "Кишенькова країна" – це наймасштабніше 3D-оцифрування об’єктів матеріальної культурної та архітектурної спадщини України за підтримки Українського культурного фонду. Під час експедиції команда Skeiron охопить усі 24 регіони та АР Крим великої країни зі Сходу на Захід і з Півночі на Південь і оцифрує 40 об’єктів архітектурної спадщини", – йдеться в повідомленні.

Як зазначили автори проєкту, щоб створити цілісну інтерактивну мапу знакових пам’яток України, буде розроблена модель Ластівчиного гнізда (Ялта) та Донецького аеропорту за допомогою фото та відео з мережі.

Усі оцифровані об’єкти будуть доступні у форматі 3D-моделей та доповненої реальності на IOS та Android у додатку "Pocket City AR" з аудіогідом української та англійською мовами.

Цей безкоштовний додаток створять уперше для промоції пам’яток архітектури як туристичних об’єктів на національному рівні. Прихильники інтелектуального та інтерактивного туризму і несподіваних відкриттів культурної спадщини зможуть віртуально прогулятися туристичними візитівками та знаковими місцями областей України у форматі доповненої реальності.

Автори проєкту планують завершити експедицію 27 вересня презентацією додатку Pocket City AR з усіма відсканованими пам’ятками у Всесвітній день туризму.