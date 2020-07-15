Туристичні об’єкти міста на Волині покажуть у 3D-форматі

Культурну спадщину Володимира-Волинського зроблять більш доступною для туристів, використовуючи IT-технології.

Як повідомляє пресслужба Володимир-Волинської міськради, до переліку об’єктів міста, 3D-версію яких можна буде побачити згодом, потрапили пам’ятка археології національного значення – городище "Вали", культурний простір "Князівський шлях до трону" та три пам’ятки архітектури національного значення: комплекс Успенського собору, собор Різдва Христового, костел Іоакима та Анни.

"Спочатку у Володимирі планували оцифрувати дві пам’ятки, але, комунікуючи з Google Street View, ми домовилися про безкоштовне оцифрування двох додаткових об’єктів – собору Різдва Христового разом з підземною церквою-усипальницею та костел Іоакима і Анни. Зображення будуть клікабельні, і ми зможемо їх оглянути на 360 градусів всередині і ззовні, з висоти пташиного польоту. Відповідно, це оцифрування стане за основу для створення 3D-брошурки для віртуальних подорожей", – розповіла головний спеціаліст відділу культури і туризму виконавчого комітету Володимир-Волинської міськради Ірина Бірук.

Вона висловила сподівання, що кількість відзнятих панорам Володимира поступово зростатиме, збільшуючи туристичну привабливість міста як для жителів області, так і України загалом.

Зазначається, що цифровані об’єкти можна використовувати по-різному. Наприклад, створити 3D-модель та застосувати її для реставраційних і будівельних робіт. На основі готових даних можна розробляти туристичні путівники з елементами доповненої та віртуальної реальності, використовувати їх під час створення онлайн-гідів, 3D-мап та навіть сувенірної продукції.

Як повідомляв Укрінформ, Державний історико-культурний заповідник "Стародавній Володимир", розташований на території міста Володимира-Волинського, потрапив до переліку туристичних "магнітів" Волині, який нещодавно презентували Президенту України Володимиру Зеленському.