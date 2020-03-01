Володимир-Волинський отримав туристичний бренд

У Володимирі-Волинському затвердили новий туристичний логотип і гасло міста.

Відповідне рішення ухвалили депутати Володимир-Волинської міської ради, повідомляє пресслужба міськради.

«З метою розвитку туристичної галузі у Володимирі-Волинському, популяризації міста в Україні та за її межами, покращення використання його історико-культурного, економічного, наукового та соціального потенціалу в міській раді затвердили туристичний логотип та гасло міста», – йдеться в повідомленні.

Відтепер гасло цього населеного пункту на Волині – «Володимир. Місто твоєї історії». Логотип можна використовувати в різних варіантах та кольорах.

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Як повідомляє БУГ, автор нового туристичного бренду Володимира-Волинського – Олександр Нєфєдьєв.

Загалом пропозиції щодо логотипу на конкурс надіслали 17 осіб, які подали 40 варіантів. До другого етапу оргкомітет відібрав 10 робіт. Фаворита з-поміж них було визначено за результатами голосування мешканців Володимира-Волинського, експертів та членів комітету з організації конкурсу.