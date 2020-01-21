Туристичний логотип і гасло Ужгорода оберуть на конкурсі

В Ужгороді стартував конкурс на найкращі туристичний логотип та гасло міста.

Про це повідомляє пресслужба Управління економічного розвитку міста Ужгородської міськради на сторінці в Facebook.

"Запрошуємо всіх охочих взяти участь у створені Туристичного логотипу та гасла міста Ужгород, задля підвищення туристичної привабливість міста на українській та міжнародній туристичній арені, формування позитивного іміджу, його популяризації, покращення використання історико-культурного, економічного, наукового та соціального потенціалу", – йдеться в повідомленні.

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Макети туристичного логотипу та гасла просять надсилати на електронну адресу invest@rada-uzhgorod.gov.ua.

Подати конкурсні роботи можна до 1 березня 2020 року.