Нову мініскульптуру в Ужгороді присвятили Нобелівському лауреату

В Ужгороді встановили 44-ту мініатюрну скульптуру, яку присвятили Нобелівському лауреату, вихідцю із Закарпаття Мілтону Фрідману.

Про це повідомив експерт з регіонального туризму Федір Шандор на сторінці в Facebook.

"44-ту мініскульптурку урочисто відкрили в Ужгороді. По-святковому напередодні дня Св. Миколая презентували роботу скульптор Роман Мурник, коваль Степан Руснак та меценат проєкту колектив Комінвестбанку. Мініскульптурка присвячена єдиному лауреату Нобелівської премії із Закарпаття - Фрідману Мілтону, що має закарпатське походження", – написав Шандор.

Встановлено скульптурку на вулиці Гойди, 10.

Мілтон Фрідман вважається одним із розробників "Плану Маршалла", яким передбачалося відновлення зруйнованою війною економіки країн Західної Європи.

Американський економіст 1976 року став лауреатом Нобелевської премії за досягнення у дослідженні споживчого аналізу, розробці грошово-кредитної теорії та демонстрації складності стабілізаційної політики.

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Мілтон Фрідман був четвертою дитиною і єдиним сином у бідній родині єврейських емігрантів Єно Саул Фрідмана та Сари Етель Ландау, вихідців із містечка Берегсас (нині Берегово на Закарпатті).

Варто зазначити, що мініскульптури Ужгорода – популярна туристична атракція. Відшукати їх – справжня забава для мандрівників. Більшість мініатюр зосереджено в центральній частині міста, вздовж набережної обабіч річки Уж. Серед них – іглаївські їжачки, солдат Швейк, виноградне гроно, вузол Кротона, кубик Рубіка, Миколайчик, пароплав "Карпатія", Гаррі Гудіні, Джон Лорд, Вольфганг Амадей Моцарт, художник Глюк й навіть власні статуя Свободи й Ейфелева вежа.

Фото: Федір Шандор / Facebook