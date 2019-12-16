В Ужгороді оселився мініатюрний Другет

В Ужгороді встановили 43-ю мініскульптуру. Нова атракція присвячена роду Другетів, які заснували місто та володіли Ужгородським замком.

Про це повідомив експерт з регіонального туризму Федір Шандор в мережі Facebook.

"Другети, які правили Ужгородом понад 360 років і зробили його містом, – увіковічнені у скульптурі. Вже 43-ю мініскульптуру урочисто відкрили в Ужгороді, у сквері, що в центральній частині міста", – написав Шандор.

Атракцію, яка поповнила туристичний маршрут "Мініскульптури Ужгорода", створили скульптор Роман Мурник, коваль Степан Руснак та меценат проєкту Сергій Ковач.

Як повідомив Шандор, мініскульптура присвячена роду Другетів, що має франко-італійське походження.

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"Цей рід мав безпосередній стосунок і до Закарпаття. З ним пов’язують заснування Ужгорода (Унгвара) як міста. Другетам також належали Невицький та Ужгородський замки", – зазначив він.

Як пояснив експерт, місце для встановлення статуетки обрано не випадково (це сквер біля хімфаку УжНУ) – "Другет" дивиться на свій замок, а позаду нього розташована колишня гімназія, що носила його ім’я, поруч з якою у 1943 році стояв пам‘ятник Другетам.

Фото: Федір Шандор/Facebook