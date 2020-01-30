В ресторані Подгориці відкривається українська та кримськотататрська кухня
Про це повідомляється на стоірнці Посольства України в Чорногорії у Facebook.
«За підтримки Посольства в ресторані «Цетіньє» у м.Подгориці з 1 лютого відкривається українська і кримськотатарська кухня!», - йдеться у дописі.
Урочисте відкриття відбудеться 1 лютого з 14:00 до 16:00 у приміщенні ресторану. Український борщ буде компліментом для всіх гостей.
«Наша кухня є надзвичайно смачною та відомою по всьому світі, тож розказуйте та запрошуйте своїх чорногорських друзів на наші страви, та давайте популяризувати нашу культуру разом», - запросили в Посольстві.
У дописі розміщено кілька фотографій меню, в якому, зокрема, пропонуються такі страви: вареники, деруни, голубці, сирники, бендерики, узвар, чебуреки, янтики, айран тощо.
Місцезнаходження ресторану можна знайти тут.
Фото: сторінка Embassy of Ukraine in Montenegro у Facebook