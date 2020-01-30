В ресторані Подгориці відкривається українська та кримськотататрська кухня

Найсмачніші традиційні страви української кухні можна буде скуштувати з 1 лютого у ресторані «Цетіньє» у Подгориці.

Про це повідомляється на стоірнці Посольства України в Чорногорії у Facebook.

«За підтримки Посольства в ресторані «Цетіньє» у м.Подгориці з 1 лютого відкривається українська і кримськотатарська кухня!», - йдеться у дописі.

Урочисте відкриття відбудеться 1 лютого з 14:00 до 16:00 у приміщенні ресторану. Український борщ буде компліментом для всіх гостей.

«Наша кухня є надзвичайно смачною та відомою по всьому світі, тож розказуйте та запрошуйте своїх чорногорських друзів на наші страви, та давайте популяризувати нашу культуру разом», - запросили в Посольстві.

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У дописі розміщено кілька фотографій меню, в якому, зокрема, пропонуються такі страви: вареники, деруни, голубці, сирники, бендерики, узвар, чебуреки, янтики, айран тощо.

Місцезнаходження ресторану можна знайти тут.

Фото: сторінка Embassy of Ukraine in Montenegro у Facebook