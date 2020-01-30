Альбом українського піаніста у США потрапив до довгого списку музичної премії Aprize

Музичний альбом українського піаніста Фіми Чупахіна, який проживає у США, потрапив у довгий список української премії Aprize за найкращий український музичний реліз року.

Про це повідомляє Голос Америки.

"У півфінал потрапив дебютний альбом Чупахіна "Water", який він записав у Нью-Йорку разом зі складом молодих музикантів, які є одними з найбільш яскравих представників сучасного американського джазу", - йдеться .

Зазначається, що цьогоріч музикант записав ще один реліз разом із українським поетом та прозаїком Сергієм Жаданом - альбом "Місіонери". Втім, до півфіналу він не потрапив.

У конкурсі Aprize брали участь усі альбоми, що були записані в Україні або українцями, що проживають за кордоном. Цьогоріч їх виявилось 606, у довгий список премії потрапили 60.

Зараз на сайті премії триває голосування, за його результатами у фіналі залишаться 10 альбомів. З них команда міжнародного журі обере переможця, ім’я якого стане відоме 28 лютого.

Музична премія Aprize була започаткована у 2016 році командою незалежної радіостанції Радіо Аристократи. Статуетку за кращий альбом попередніх років вже отримали гурт DakhaBrakha з альбомом “Шлях”, MARU “1” та Onuka “Mozaïka”.

Фото: Голос Америки