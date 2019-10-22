Український піаніст у США зіграв, як звучать Нью-Йорк і Харків

Український піаніст і композитор Фіма Чупахін, який живе у Нью-Йорку і намагається знайти своє звучання, нещодавно презентував свій дебютний альбом «Water».

Кореспонденти Голосу Америки провели день із музикантом – від джазового ранку на околицях Центрального парку до нічного джему в одному з підвальних барів Брукліна – і розповіли про це у сюжеті та відеоролику.

«Як звучить Нью-Йорк, уявляєте? А Харків? Український піаніст Фіма Чупахін, який живе у США, зіграв нам обидва міста. Цього місяця він видав свій дебютний альбом «Water», одна з тем якого - пошук», - зазначається на сторінці Голосу Америки.

Нью-Йорк - місто, яке надихає і захоплює одних і розбиває мрії інших, але вижити у ньому можуть лише ті, хто ніколи не зупиняється, йдеться у сюжеті. Український піаніст і композитор Фіма Чупахін, який записав свій альбом у Нью-Йорку, переконався у цьому на власному досвіді. Збірку він назвав ліричною і меланхолійною, про пошук і про надію.

Спробувати шалене місто і себе у ньому Фіма вирішив після навчання в Американському університеті – за програмою Фулбрайта.

«Я вирішив, що поки ще свіжі всі зв’язки зі школою, може, є сенс приїхати і спробувати, як воно, пожити тут, і чого можна досягнути артистично», - каже музикант.

Розповідає, що спершу все здавалося сюрреалістичним: «Ну, звичайно, це шок. Ти живеш серед міфів, серед кіно, яке ти бачив, і ти такий «воууу», у тебе зносить кришу». Пізніше знайшов суто свої місця - подалі від хмарочосів і гамірного середмістя. «Мені подобається Даунтаун, Віллидж», - розповідає музикант.

Водночас він зізнається, що писати музику може скрізь. Бо ж зупинятися у Нью-Йорку не можна. «Тут навіть повітря пронизане цією ідеєю щось створити. Щось цікаве. Щось зробити. Make it. Мені здіється, так, як я тут працюю, я в Україні в житті так не працював», - ділиться Фіма Чупахін.

Окрім роботи над своїми композиціями, Фіма дає уроки музики, виступає у джаз-клубах і барах, навіть акомпанує церковним хорам. Каже: не всі витримують ритм Нью-Йорка, але зачаровує він багатьох. «Можливо, ми всі трошки під дією цього наркотику, бо всім цікава ця енергія, вона справді крута», - каже Фіма.

Це - кардинально відрізняється від ритму, у якому живе Харків – місто, яке Фіма називає рідним. Він каже, що у Харків дуже класно приїхати, особливо після Нью-Йорка, бо тут ритм життя повільніший.

Тим часом день Фіми у Нью-Йорку може початися із джахових імпровізацій в помпезній будівлі Українського Інституту, а закінчитися вечірнім джемом в одному з підвальних барів Брукліна.

«Цей джем сьогодні - це ніхто нічого не знає, що буде відбуватися. Ми тільки знаємо, що буде якийсь грув, якийсь ритм, який буде повторюватися весь час, і все... збираються всілякі музиканти і джемують ось таким чином», - пояснює Фіма.

Джем-сешн - суцільна імпровізація, можливість поексперементувати в товаристві інших музикантів.

«Що відбувається сьогодні саме - цей джем, який робить моя подруга Крістін Коллар», - каже Фіма. Кількох музикантів Фіма знає, з іншими грає уперше.

«Найголовніше – це комунікація одне з одним, і коли люди відчувають, що з тобою гарно мати справу не тільки тому, що ти класно робиш роботу, але ти й ще нормальна людина. Це дуже важливий фактор», - каже музикант.

У Нью-Йорку, контрастному хаотичному місті, Фіма Чупахін намагається знайти своє звучання. Пошук - одна із тем його дебютного сольного альбому «Water», записаного тут. Ця музика мелінхолійна і лірична - через неї композитор намагається відповісти найперше собі самому на екзистенційні питання.

«Задаю собі питання: нащо ми живемо? Я намагаюся взагалі відповісти для себе музикою на те, нащо я тут саме, у цьому місці, в цьому шумі-гамі, нащо ми всі, як артисти трошки страждаємо тут, і там є також якась надія на те, що все буде краще», - каже музикант.

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Фото: rozmova.wordpress.com, Голос Америки

Відео: Голос Америки