Союз українок Америки надіслав гумдопомогу для дітей з будинків малятка

Відділ Союзу українок Америки (СУА) у Мічігані надіслав до України одяг та іграшки дітям з будинків малятка та родинам, що потребують допомоги.

Про це йдеться на сторінці СУА у Facebook.

«Дякуючи щедрості 76 відділу Союзy українок Америки в Мічигані, велика посилка з гуманітарної допомогою – одягом та іграшками – була отримана «Союзом українок» в Україні. Речі будуть розподілені у дитячий центр та родинам, які потребують допомоги», - йдеться у дописі.

Активістка Наталія Шморон (Nataliya Shmoron) з Детройта на сторінці 76 відділу Союзy українок Америки у соцмережі подякувала усім, хто «долучився до цієї величезної збірки дитячих речей». «Творити добро набагато легше, ніж здається. Особливо, коли ми разом», - зазначила вона.

У свою чергу, на сторінці ГО « ЖО Союз українок» у Facebook висловили слова вдячності діаспорянкам за допомогу. «Дякуємо 76 відділу Союзy українок Америки та неймовірній людині Наталії Шморон. Дякуємо, що турбуєтесь і допомагаєте. Речі швидко передивились, склали, і на цьому тижні вони поїдуть до майбутніх власників», - зазначається у дописі.

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