У Пекіні навчали майстерності плетіння українських віночків

Історію українського вінка, його призначення та техніки виконання вивчали у Пекіні на майстер-класі з вінкоплетіння.

Про це повідомляє пресслужба Посольства України в Китайській Народній Республіці.

«Український вінок – це не тільки яскраво, сонячно, красиво, а ще дуже модно і стильно. Під таким девізом у Посольстві України в Китаї відбувся майстер-клас із плетіння українських вінків, організований Посольством спільно з представниками української громади в Пекіні», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, учасники заходу дізналися про історію українського вінка, його територіальні відмінності, складові, різновиди, обрядове і церемоніальне призначення тощо, а також спробували декілька технік вінкоплетіння.

Майстер-клас провела фотохудожник Катерина Блажиєвська.

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Фото: firtka.if.ua