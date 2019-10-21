У Мармарисі пройшов український дитячий фестиваль

Дитячий фестиваль Ege Çuçuk Festıvali пройшов цими вихідними на узбережжі Егейського моря в турецькому Мармарисі.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«На дитячому фестивалі, який провели в Мармарисі, виступили вихованці місцевої студії, були представлені самодіяльні колективи української громади з Анталії – «Світанок» і «Калина». Дітей також розважали аніматори та фокусники», - розповіла організатор фестивалю голова ГО "Спілка української культури і солідарності у місті Мармарис" Олена Топчу.

На фестиваль завітали керівники міста та регіону: губернатор Ертуг Шевкет Аксой, мер Мехмет Октай. Дітей привітав Консул України в Анталії В’ячеслав Хоменко.

Підтримати учасників фестивалю також прийшли діти загиблих українських військових, які зараз відпочивають в Мармарисі.

Консульство України в Анталії у соцмережі подякувало громаді "Української культури та солідарності" в місті Мармарис та особисто Олені Топчу за організацію та проведення дитячого фестивалю на Егейському узбережжі.

Фото: Консульство України в Анталії/Ukrayna Konsolosloğu Antalya у Facebook