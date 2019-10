Українське товариство «Калина» в Естонії відзначило своє 10-річчя

Українське товариство "Калина" (м.Валга) відзначило свою 10-ту річницю.

Про це повідомляє Посольство України в Естонії у Facebook.

«У місті Валга відбулося свято "Дні України у Валзі", присвячене 10-ти річному ювілею Українського товариства "Калина" (м.Валга). На святі лунали українські пісні, гуморески. Свято запалював український танок», - йдеться у дописі.

Як зазначається, товариство "Калина" вітали українські колективи з Сілламяєє, Таллінна, Валги та української школи м.Рига.

Вітальне слово товариству було передане від Посла України в Естонії Мар’яни Беци.

Фото: Embassy of Ukraine in the Republic of Estonia у Facebook