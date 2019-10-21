Українське товариство «Калина» в Естонії відзначило своє 10-річчя
Фото
Укрінформ
Українське товариство "Калина" (м.Валга) відзначило свою 10-ту річницю.
Про це повідомляє Посольство України в Естонії у Facebook.
«У місті Валга відбулося свято "Дні України у Валзі", присвячене 10-ти річному ювілею Українського товариства "Калина" (м.Валга). На святі лунали українські пісні, гуморески. Свято запалював український танок», - йдеться у дописі.
Як зазначається, товариство "Калина" вітали українські колективи з Сілламяєє, Таллінна, Валги та української школи м.Рига.
Вітальне слово товариству було передане від Посла України в Естонії Мар’яни Беци.
Фото: Embassy of Ukraine in the Republic of Estonia у Facebook