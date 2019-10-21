Учням українських ліцеїв Кишинева провели українознавчу екскурсію Молдовою

Діти, які навчаються в українських ліцеях Кишинева, побували на екскурсії пов’язаними з Україною місцями Молдови.

Про це повідомляє Посольство України у Молдові у Facebook.

«Посольство України в Республіці Молдова спільно з Українською громадою Молдови провело екскурсію для учнів кишинівських шкіл, які вивчають українську мову (ліцей ім.М.Коцюбинского, гімназія ім.Т.Шевченка, ліцей ім.Петра Могили), до історичних місць у Молдові, що пов'язані з історією України: Бендерську фортецю, пам’ятники Конституції Пилипа Орлика, І.П.Котляревському, місце першого поховання гетьмана України Івана Мазепи у с.Варниця», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, школярі здобули додаткові знання про історію України та її великих державних діячів, які боролися за незалежність Української держави. Діти також отримали незабутні враження від перебування на місці реальних історичних подій, які відбулися у далекому минулому.

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Фото: Ambasada Ucrainei în Republica Moldova/Посольство України в Молдові у Facebook