У Будапешті українці ліплять вареники, щоб побудувати храм

Парафіяни парафії Покрови Богородиці УГКЦ в Будапешті розпочали безстрокову акцію з ліплення вареників, яка має стати внеском у побудову церкви, української школи, садочка та душпастирського центру імені кардинала Гузара.

Про це повідомляє інформаційний ресурс УГКЦ за матеріалами пресслужби УГКЦ в Угорщині, передає Укрінформ.

Як зазначається, головне гасло парафіяльної акції: «Ліплячи вареники, ліпимо громаду та будуємо церкву».

Священник для українців у Будапешті о. Дам’ян Габорій розповів, що «початки нелегкі, бо парафія не має своєї церкви та відповідних приміщень для цієї роботи». «Але маємо парафіян, які запрошують до своїх домівок для ліплення. Почали зголошуватися волонтери до цієї справи. З наступного року плануємо брати в оренду відповідне приміщення та закупити техніку. Відчувається підтримка і свідомість наших парафіян», - зазначив о.Дам’ян.

Він додав, що цей проєкт здійснюється під патронатом фундації УГКЦ в Угорщині, головною метою якої є фінансова підтримка душпастирства українців в Угорщині.

Українські активісти в Будапешті зазначили: «Ми вирішили від розмов перейти до діла, тому започаткували цю акцію. Як приклад нам служать українські громади в США та Канаді, які за рахунок ліплення вареників будували храми, школи та українські центри. Хочемо мати свій храм, який має стати місцем єднання громади та зустрічей із Богом».

Зауважується, що в Угорщини проживає велика кількість українців, які вже є громадянами країни. За неофіційними даними, на території Угорщини мешкає понад 100 тисяч українців.

Про будівництво церкви УГКЦ в Будапешті вже давно йде мова на офіційних зустрічах із угорською владою та церквою, зазначається в пубілкації.

Зокрема, у 2017 році українська громада зустрілися з міністром Міністерства людських ресурсів Угорщини Балог Золтаном, який підтримав цю ідею.

У 2018 році відбулася зустріч українського дипломатичного корпусу в Угорщині, представників українських самоврядувань і громадських організацій в Угорщині з держсекретарем у справах меншин і релігій в Угорщині Мікловш Шолтисом щодо будівництва храму в Будапешті. Сторони також підтримали ідею.

У 2019 році відбулася зустріч голови Пасторально-міграційного відділу УГКЦ владики Йосифа Міляна з держсекретарем Шолтисом, на якій сторони підкреслили бажання і потребу української громади в Угорщині щодо будівництва храму.

Довідково. У жовтні 2008 року відбулася перша Літургія для українців греко-католиків в Угорщині, яку очолив кардинал Любомир Гузар, Глава УГКЦ та владика Филип Кочіш, Угорська Греко-Католицька Церква.

З 2012 року, за домовленістю ієрархів Угорщини та України, з душпастирським візитом раз на місяць до українців-греко-католиків у Будапешті приїжджав із Києва о. Дам’ян Габорій.

З 2016 року Пасторально-міграційний відділ УГКЦ призначив на постійне служіння до Угорщини о. Дам’яна Габорія, священника Київської архиєпархії УГКЦ.

Від цього року українці греко-католики молилися в різних храмах Будапешту.

Із травня 2017 року до сьогодні молитви проходять у римо-католицькому храмі, що на вулиці Ваці Утца, 47.

Фото: Укрінформ, news.ugcc.ua