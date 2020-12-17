Реабілітація та підтримка: заснований діаспорою в Австралії благодійний проєкт допоміг 24 воїнам

Благодійний проєкт Ukraine Crisis Appeal, що реалізується Союзом українських організацій Австралії (СУОА) спільно з рядом благодійних об'єднань, забезпечив різного роду підтримку та реабілітацію для 24 українських захисників та їхніх родин.

Про це повідомляється у звіті Ukraine Crisis Appeal в Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Проєкту вдалося надати підтримку та реабілітацію 24 ветеранам (російсько-української війни – ред.), непрямими бенефіціарами яких були 52 їхні сім’ї, серед яких 36 дітей», - йдеться у звіті.

Як зазначається, види наданої допомоги включають: підтримку охорони здоров’я (діагностика, лікування) - 5 бенефіціарів; підтримку домогосподарств (критичний ремонт будинку, теплоізоляція, меблі) - 12 бенефіціарів; забезпечення засобів існування та профпідготовку - 5 бенефіціарів; товари та послуги для дітей - 4 бенефіціари; підтримку психічного здоров’я (боротьба із залежностями) - 3 бенефіціари; психосоціальну підтримку - 2 бенефіціари.

Програма допомоги ветеранам (Veteran’s Program) спрямована на покращення житлових умов бійців, які постраждали внаслідок російсько-української війни на сході України, та їхніх родин. Багато хто з цих воїнів зазнали поранень та отримали інвалідність.

Благодійний проєкт Ukraine Crisis Appeal реалізується Союзом українських організацій Австралії спльно з Rotary Australia World Community Service (RAWCS) та Caritas Ukraine. Він є найбільшою в країні благодійною ініціативою щодо збору коштів для України.

Комітет СУОА з гуманітарної допомоги (Humanitarian Aid Initiatives Committee, HAIC) визначає потреби, аналізує або розробляє програми, визначає цілі, директиви, ключові показники ефективності, графіки звітування та реєстрації для номінованої програми.

Caritas Ukraine бере на себе фінансову відповідальність за проєкт, його виконання, управління та надання регулярних звітів про хід роботи до AFUO - HAIC.

Як зазначається, найбільші партнери в Україні, які співпрацювали з Caritas, - Міністерство у справах ветеранів України та Центр соціально-психологічної реабілітації (CSPR).

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Як зазначається, у звіті підбито підсумки першого етапу надання підтримки цій групі ветеранів. Для того, щоб продовжити цю роботу та розпочати другий етап, проєкту потребно більше коштів.

«Зробивши свій внесок, ви надасте можливість іншим заслуженим ветеранам України отримати подібну реабілітацію та підтримку, яка їм вкрай потрібна. Будь ласка, допоможіть змінити їхнє життя та життя їх сімей», - закликали в Ukraine Crisis Appeal.

Ознайомитися зі звітом та дізнатися, як долучитися до проєкту, можна за посиланням.