В Австралії діаспору просять висловити своє бачення розвитку громади

Союз українських організацій Австралії (СУОА) запустив опитування з метою визначити, як місцеві українці бачать розвиток громади в найближчому майбутньому.

Про це повідомляється на сторінці СУОА в Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Як ви бачите розвиток української громади в Австралії в майбутньому? Скажіть своє слово, заповнивши національне опитування National Community Engagement Survey», - зазначили в Союзі українських організацій Австралії.

В СУОА додали, що «хотіли б почути думку всіх верств українського життя з усієї країни, незалежно від того, чи берете ви активну участь, відійшли від громадського життя, маєте українського партнера чи просто ніколи не брали участі в житті діаспори».

Знайти опитування можна українською та англійською мовами за відповідними посиланнями:

англійською: https://forms.gle/n3bLuChRL5AjXS2U7,

українською: https://forms.gle/oN4gdKcS3XEcC5mt7.

Пропонується приділити лише кілька хвилин і відповісти на 23 питання, серед яких, зокрема, є про рівень володіння українською, наявність зв’язку з Україною (за походженням особи, що бере участь в опитуванні, або його/її батьків, шлюб з представником/представницею України тощо), чи особа ідентифікує себе як українця тощо.

Автори опитування також цікавляться, «наскільки важливо, щоб українська громада мала свій голос в культурі та політиці Австралії? (Наприклад: можливість впливати на зовнішньополітичні рішення Австралії відносно України/Росії; можливість вивчення української в школах та університетах; представлення України на фестивалях/кінофестивалях)».

Запитується, чи відвідує учасник опитування українські заходи та організації (якщо так, то які саме: українську школу, Пласт, Спілку української молоді (СУМ), Асоціацію українок Австралії, громаду, хорові або танцювальні колективи, організовані громадою концерти та кінопокази, фестивалі, церкву, лекції, політичні заходи тощо).

Серед питань також – участь в місцевих українських доброчинних проєктах та ініціативах, поінформованість про Ukraine Crisis Appeal – благодійний проєкт, що фінансує гуманітарні програми в Україні, зокрема, підтримку ветеранів чи сиротинців тощо.

Наостанок пропонується залишити власні коментарі та побажання щодо розвитку Української громади Австралії наступних 5-10 років.

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