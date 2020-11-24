Українка увійшла до списку 100 жінок року BBC

BBC оприлюднила список найбільш впливових та надихаючих жінок року, до якого, серед інших, увійшла уродженка України підприємиця Анастасія Волкова з Австралії.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ВВС News Україна.

Зазначається, що Волокова є засновницею стартапу Flurosat, який надає технологічні послуги аграрному бізнесу в різних країнах світу. Зараз послугами Flurosat користуються понад тисяча компаній з 15 країн світу, йдеться у публікації.

Сервіс працює за підпискою і допомагає фермерам отримувати різноманітні дані про стан їхнього врожаю. Зокрема, Flurosat аналізує супутникові знімки полів, фотографії з дронів, застосовує технології штучного інтелекту і на основі отриманої інформації радить фермерам, як краще поводитися із врожаєм. Користувач, приміром, може отримати підказки та рекомендації щодо поливу, використання добрив, потенційної дохідності його поля тощо.

Система дозволяє виявити потенційні проблеми із врожаєм задовго до того, як вони стануть помітні неозброєним оком, запевняють у Flurosat. «Ми даємо фермерам рекомендації - кажемо, наприклад, що ось у цій частині поля рослини зневоднені. А на іншій - виснажені і потребують добрив», - пояснювала засновниця Flurosat в одному зі своїх інтерв'ю.

Як зазначається в публікації, влітку цього року видання MIT Technology Review (журнал, що видається Массачусетським інститутом технологій, одним із найпрестижніших технічних вишів світу - ред.) включив Волкову до списку новаторів віком до 35 років.

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Flurosat частково створюється в Україні - тут працює команда розробників проєкту.

Сама ж Волкова після того, як здобула вищу освіту в Національному авіаційному університеті у Києві, згодом отримала ступінь магістра в Варшавському технологічному університеті, а у 2015 році переїхала до Австралії, щоб займатися наукою.

У 2018 році вона захистила докторську дисертацію в місцевому Сіднейському університеті.

Як повідомляв Укрінформ, BBC опублікувало перелік зі 100 найвпливовіших жінок світу за 2020 рік. Список «100 women of 2020» представлений на сайті ВВС.

Топ-100 поділений на чотири категорії: «Знання», «Лідерство», «Творчість» та «Ідентичність». До списку увійшли спортсменки, активістки, науковиці, акторки, співачки та представниці політичного життя.

Цього року BBC відзначило тих жінок, які змінюють світ «і роблять свій внесок в ці неспокійні часи».

Серед них - лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська, прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін, глава дослідницької лабораторії Оксфордського університету Сара Гілберт, яка займається розробкою вакцини від коронавірусу, гонконгзька активістка Агнес Чоу, міністр високих технологій ОАЕ та науковий керівник арабської місії на Марс Сара аль-Амірі, російська телеведуча, заступниця голови Комітету у справах сім'ї, жінок та дітей при Державній Думі РФ Оксана Пушкіна, художниця та ЛГБТ-активістка з РФ Юлія Цветкова, американська акторка, модель і філантроп Джейн Фонда, модель-трансгендер Леа Ті (Lea T), голова Киргизької федерації незрячих Гулназ Жузбаєва, американська активістка, яка бореться за права людей з обмеженими фізичними можливостями Еліс Вонг, китайська письменниця Фан Фан та ін.

ВВС також виокремило «Безлику героїню». Звання присвячене усім жінкам, які під час пандемії коронавірусу жертвують собою, щоб допомогти іншим.

Фото: FLUROSAT