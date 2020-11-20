В Канаді заснували благодійний фонд імені Анни Кісіль

Родина Анни Кісіль, відомої діячки української діаспори, меценатки, успішної українки, якій 19 листопада мало виповнитися 60 років, оголосила про створення в Канаді благодійного фонду її імені.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється в заяві на Фейсбук-сторінці організації Fourth Wave Canada/ МОУГ «Четверта хвиля», яку Кісіль очолювала упродовж 2005-2016 рр.

«19 листопада 2020 року, в день 60-літнього ювілею з дня народження світлої пам’яті пані Анни Кісіль, родина пані Анни спільно з Міжнародною організацією українських громад “Четверта Хвиля” повідомляємо про заснування Благодійного фонду імені Анни Кісіль "Anna Kisil Foundation"», - йдеться у заяві.

Зазначається, що про напрямки діяльності фонду буде повідомлено згодом.

Як повідомляв Укрінформ, в Торонто 16 листопада після річної боротьби з важкою недугою померла видатна громадська діячка української діаспори в Канаді, підприємиця та меценатка, віцепрезидентка Світового конґресу українців (СКУ), голова Світової федерації українських жіночих організацій (СФУЖО) Анна Кісіль.

В діаспорі сумують за визначною українкою.

«Ми добре знаємо Анну Кісіль за її довголітню щиру і віддану працю для добра України і всього світового українства, а зокрема в команді СКУ, до якої вона приєдналася в 2008 р. як голова Світової ради культури, а з 2018 р., з обранням головою Світової федерації українських жіночих організацій, продовжила свою діяльність як друга заступниця президента СКУ. До свої останніх днів Анна Кісіль вболівала за українські справи та, попри тяжкий фізичний стан, долучалася до громадських справ. Смерть Анни Кісіль є болючою і непоправною втратою для всіх нас та для численних українців з усього світу, до кого торкалося її велике, добре та чуйне українське серце», - зазначили в Світовому конґресі українців.

Значну частину свого життя Анна Кисіль провела в Україні. Вона народилася в місті Яремче на Прикарпатті, освіту здобула у Львівському будівельному технікумі й Львівському політехнічному інституті, де отримала спеціальність інженера-викладача будівельних дисциплін, повідомляє Diaspora.ua.

«З 1990 року пані Анна жила та працювала у Канаді, де їй вдалося розбудувати успішний бізнес – Мeest Corporation Inc. (доставка приватних та комерційних вантажів в Україну та інші країни), виробництво «Росан-Пак» (Україна), компанія Мeest Media, а також відомий у Торонто ресторан «Золотий лев» та банкетний зал «Княжий двір», де відбувається чимало заходів української громади», – ідеться в повідомленні.

Водночас з початку 2000-х років Кісіль була активною діячкою української діаспори. Зокрема, вона була другим заступником президента СКУ, головою Світової федерації українських жіночих організацій та членом управи Конґресу українців Канади, відділ Торонто. Протягом 2008-2018 рр. років очолювала Світову раду культури при СКУ та протягом 2005-2016 рр. - Міжнародну організацію українських громад «Четверта хвиля».

«Пані Анна завжди щедро жертвувала кошти на розвиток української культури та освіти в Україні й діаспорі, зокрема фінансово підтримувала діяльність дитячих центрів в Україні, бібліотек, видавництв і різних проєктів, доклала чимало зусиль до створення підручника «Крок 2» з української мови для діаспори, допомагала реалізовувати освітянські й культурні проєкти Міжнародного інституту освіти, культури та зв’язків з діаспорою Національного університету "Львівська політехніка"», – йдеться у дописі.

У жовтні 2020 року посол України в Канаді Андрій Шевченко вручив Кісіль Хрест Івана Мазепи - державну нагороду України - відзнаку Президента України. Це відбулося на річних загальних зборах Світового конґресу українців.