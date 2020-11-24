Найвпливовіші жінки року: у ТОП-100 - розробниця COVID-вакцини і Тихановська

BBC опублікувало перелік зі 100 найвпливовіших жінок світу за 2020 рік.

Як передає Укрінформ, список «100 women of 2020» представлений на сайті ВВС.

Топ-100 поділений на чотири категорії: «Знання», «Лідерство», «Творчість» та «Ідентичність». До списку увійшли спортсменки, активістки, науковиці, акторки, співачки та представниці політичного життя.

Цього року BBC відзначило тих жінок, які змінюють світ «і роблять свій внесок в ці неспокійні часи».

Серед них - лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська, прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін, глава дослідницької лабораторії Оксфордського університету Сара Гілберт, яка займається розробкою вакцини від коронавірусу, гонконгзька активістка Агнес Чоу, міністр високих технологій ОАЕ та науковий керівник арабської місії на Марс Сара аль-Амірі, російська телеведуча, заступниця голови Комітету у справах сім'ї, жінок та дітей при Державній Думі РФ Оксана Пушкіна, художниця та ЛГБТ-активістка з РФ Юлія Цветкова, американська акторка, модель і філантроп Джейн Фонда, модель-трансгендер Леа Ті (Lea T), голова Киргизької федерації незрячих Гулназ Жузбаєва, американська активістка, яка бореться за права людей з обмеженими фізичними можливостями Еліс Вонг, китайська письменниця Фан Фан та ін.

У списку є українка Анастасія Волкова - підприємиця, який використовує науку та технології для розв'язання питань продовольчої безпеки.

У 2016 році вона заснувала FluroSat, компанію, яка використовує дані безпілотників та супутників, а також алгоритми та інші інструменти, щоб допомогти фермерам оптимізувати виробництво рослин.

ВВС також виокремило «Безлику героїню». Звання присвячене усім жінкам, які під час пандемії коронавірусу жертвують собою, щоб допомогти іншим.

Фото: JOHN CAIRNS/UNIVERSITY OF OXFORD