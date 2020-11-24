Рейтинг найзаможніших: Ілон Маск випередив Гейтса та Цукерберга

Засновник Tesla Inc. і SpaceX Ілон Маск посів друге місце в рейтингу найбагатших людей планети, випередивши засновника корпорації Microsoft Білла Гейтса та главу Facebook Марка Цукерберга.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Bloomberg із посиланням на власний індекс багатіїв світу.

Статок Ілона Маска оцінили наразі в 127,9 мільярда доларів. Лише за цей рік році він збільшив свій капітал на 100,3 мільярда доларів, що є найбільшим показником серед 500 найбагатших людей світу.

Але ще в січні Маск займав 35 місце. Таке різке зростання його багатства пов’язане зі збільшенням вартості акцій компанії Tesla.

Варто зауважити, що це вдруге за 8 років Білл Гейтс опустився нижче другого місця. Укладачі індексу вказують, що якби засновник Microsoft не займався благодійністю так багато, його статок був би більшим. Нараз ж його оцінюють в 127,7 мільярда доларів.

А перше місце продовжує посідати засновник інтернет-компанії Amazon Джефф Безос.

Автори рейтингу також зазначають, що цей рік був прибутковим для найбагатших людей світу, незважаючи на пандемію. Загалом вони встигли заробити аж 1,3 трильйона доларів.

Тиждень тому Маск у цьому рейтингу багатіїв світу обійшов Марка Цукерберга та посів третє місце.