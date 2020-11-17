Акції Tesla зросли на $40 мільярдів за годину
Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Electrek.
Міжнародне рейтингове агентство Standard&Poor's додасть акції компанії Маска в індекс ще до початку торгів 21 грудня.
Наразі невідомо, чиє саме місце займе Tesla.
За даними порталу, за першу годину після оголошення новини вартість акцій Tesla зросла на 12% або на понад 40 млрд доларів США ринкової капіталізації.
Зазначається, що включення компанії Маска до індексу S&P 500 очікувалося і раніше після того, як вона п’ять кварталів поспіль демонструвала різке зростання у вартості й стала однією з найцінніших компаній у світі.
Як повідомляв Укрінформ, у вересні вартість акцій компанії Tesla Ілона Маска знизилася за день торгів на рекордні 21% після того, як міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor's не включило компанію Маска до свого індексу S&P 500, до якого входять 500 найбільших американських компаній.