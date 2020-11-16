Tesla відкрила найбільшу у світі станцію підзарядки

Компанія Tesla Ілона Маска відкрила у США найбільшу в світі стацію Supercharger для підзарядки електричних автомобілів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Electrek.

Загалом на станції, яка розташована неподалік від Лос-Анджелесу в штаті Каліфорнія, є 56 електричних заправочних колонок для підзарядки. В цьому районі також багато великих магазинів і ресторанів, що дозволяє покупцям заряджати власний автомобіль під час шопінгу або вечері.

На станції також встановлені навіси, які захищають електромобілі від сонячного перегріву під час підзарядки.

Зазначається, компанія Маска вже має декілька станцій Supercharger у Китаї, проте на кожній із них лише пів сотні зарядок.

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