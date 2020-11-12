BMW представила электрокар с двумя двигателями

Немецкий автопроизводитель BMW представил новый электрический внедорожник BMW iX.

Как передает Укринформ, об этом сообщает портал Electrek.

В компании заявляют, что автомобиль может проехать без подзарядки свыше 482 км благодаря двум электрическим двигателям с мощностью 370 кВт (500 лошадиных сил).

Зарядка на 70% может длиться менее 40 минут. Сам электрокар разгоняется с нуля до «сотни» за менее 5 секунд.

Отмечается, что производство автомобиля начнется только в конце 2021 года.

В настоящее время цена одного экземпляра неизвестна, однако в BMW ранее намекали, что она будет конкурентной с автомобилями Tesla за 40 тыс. долл. США.

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Как сообщал Укринформ, калифорнийская компания Rezvani Motors представила мощный внедорожник Rezvani Hercules 6x6.

Фото: electrek.co