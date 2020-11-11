Чотири двигуни на вибір: у США представили надпотужний джип

Каліфорнійська компанія Rezvani Motors представила потужний позашляховик Rezvani Hercules 6x6.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Car Buzz.

У майбутніх покупців автомобіля буде можливість обрати один із чотирьох двигунів: 3-літровий турбодизельний двигун (260 кінських сил), 3,6-літровий двигун V6 (285 к.с.), 6,4-літровий двигун SRT V8 (500 к.с.) або 7-літровий двигун V8 (1300 к.с. із крутним моментом у 989 Нм). При обранні останнього двигуна, автомобіль вважатиметься найпотужнішим джипом 6x6 у світі.

Також доступна броньована версія Rezvani Hercules 6x6 з комплектом протигазів, безпрокольними шинами та захищеним бензобаком.

Усередині встановлений 23-сантиметровий сенсорний дисплей з інформативно-розважальною системою.

Ціна базової моделі розпочинається від 225 тисяч доларів США, за броньовану від 325 тисяч доларів.

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