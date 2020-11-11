Чотири двигуни на вибір: у США представили надпотужний джип
Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Car Buzz.
У майбутніх покупців автомобіля буде можливість обрати один із чотирьох двигунів: 3-літровий турбодизельний двигун (260 кінських сил), 3,6-літровий двигун V6 (285 к.с.), 6,4-літровий двигун SRT V8 (500 к.с.) або 7-літровий двигун V8 (1300 к.с. із крутним моментом у 989 Нм). При обранні останнього двигуна, автомобіль вважатиметься найпотужнішим джипом 6x6 у світі.
Також доступна броньована версія Rezvani Hercules 6x6 з комплектом протигазів, безпрокольними шинами та захищеним бензобаком.
Усередині встановлений 23-сантиметровий сенсорний дисплей з інформативно-розважальною системою.
Ціна базової моделі розпочинається від 225 тисяч доларів США, за броньовану від 325 тисяч доларів.
Як повідомляв Укрінформ, британський автовиробник Land Rover представив новий потужний позашляховик 2021 Land Rover Discovery.