У Японії тестуватимуть автономні швидкісні потяги
Укрінформ
Японська залізнична компанія East Japan Railway Co. проведе наступного року серію тестів автономних швидкісних потягів.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Kyodo News.
За словами президента компанії Фуджі Фукасави, потяг із 12 вагонів буде з жовтня до листопада 2021 року проходити тестування у префектурі Нігата, що на північний захід від японської столиці Токіо.
Самі ж потяги, які будуть управлятися на відстані, можуть набирати максимальну швидкість до 260 км за годину. При цьому машиніст у кабіні лише реагуватиме на екстрені ситуації.
У компанії сподіваються завдяки використанню автоматичних систем зменшити кількість людських помилок та підвищити рівень безпеки на тлі браку персоналу.
Випробування коштуватимуть близько 1,9 мільйона доларів.
Наразі невідомо, коли потяги будуть введені в експлуатацію.
Фото: Kyodo