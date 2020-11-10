У Японії тестуватимуть автономні швидкісні потяги

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Kyodo News.

За словами президента компанії Фуджі Фукасави, потяг із 12 вагонів буде з жовтня до листопада 2021 року проходити тестування у префектурі Нігата, що на північний захід від японської столиці Токіо.

Самі ж потяги, які будуть управлятися на відстані, можуть набирати максимальну швидкість до 260 км за годину. При цьому машиніст у кабіні лише реагуватиме на екстрені ситуації.

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У компанії сподіваються завдяки використанню автоматичних систем зменшити кількість людських помилок та підвищити рівень безпеки на тлі браку персоналу.

Випробування коштуватимуть близько 1,9 мільйона доларів.

Наразі невідомо, коли потяги будуть введені в експлуатацію.

Фото: Kyodo