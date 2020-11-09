У капсулі Hyperloop вперше проїхалися пасажири

Американська система Virgin Hyperloop у Лас-Вегасі успішно завершила випробування своєї надшвидкісної транспортної технології та перевезла перших людей.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що двомісна капсула Pegasus (XP-2) зі швидкістю 172 км на годину по вакуумному тунелю перевезла перших пасажирів, якими стали топменеджери компанії.

Раніше компанія провела понад 400 тестових поїздок свого транспорту без людей на борту.

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Розробники нової транспортної технології на базі магнітної левітації прагнуть розвинути швидкість свого транспорту до 1223 км за годину і запевняють про нову еру подорожей із досягненням такої мети. Наприклад, у Virgin Hyperloop стверджують, що подорож від Нью-Йорка до Вашингтона займе всього 30 хвилин, що вдвічі швидше, ніж переліт на комерційному літаку, і в чотири рази швидше, ніж поїздка на швидкісному потязі.

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Компанія Virgin планує отримати сертифікати безпеки до 2025 року, а до 2030 року планує почати комерційні перевезення з пасажирськими кабінами на 28 осіб.