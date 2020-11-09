У капсулі Hyperloop вперше проїхалися пасажири
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.
Зазначається, що двомісна капсула Pegasus (XP-2) зі швидкістю 172 км на годину по вакуумному тунелю перевезла перших пасажирів, якими стали топменеджери компанії.
Раніше компанія провела понад 400 тестових поїздок свого транспорту без людей на борту.
Розробники нової транспортної технології на базі магнітної левітації прагнуть розвинути швидкість свого транспорту до 1223 км за годину і запевняють про нову еру подорожей із досягненням такої мети. Наприклад, у Virgin Hyperloop стверджують, що подорож від Нью-Йорка до Вашингтона займе всього 30 хвилин, що вдвічі швидше, ніж переліт на комерційному літаку, і в чотири рази швидше, ніж поїздка на швидкісному потязі.
Компанія Virgin планує отримати сертифікати безпеки до 2025 року, а до 2030 року планує почати комерційні перевезення з пасажирськими кабінами на 28 осіб.