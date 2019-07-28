У Саудівській Аравії побудують найдовшу у світі тестову трасу Hyperloop

Американська компанія Virgin Hyperloop One уклала з урядом Саудівської Аравії угоду про будівництво тестової ділянки транспортної системи Hyperloop довжиною 35 кілометрів.

Про це інформує BBC.

"Компанія Virgin's Hyperloop One підписала угоду з урядом Саудівської Аравії про створення випробувальної доріжки для свого футуристичного транспортного проєкту", - йдеться у повідомленні.

Окрім 35-кілометрової траси, поруч побудують науково-дослідне та дослідно-конструкторське підприємство і виробничий завод.

Virgin Hyperloop One заявила, що ця технологія зможе скоротити час мандрівки від Ер-Ріяда до міста Джедда на заході країни до 76 хвилин у порівнянні з більш ніж 10 годинами зараз.

Як повідомлялося, у Швейцарії, вперше в Європі, збудують випробувальну лінію Hyperloop, що використовуватиметься для досліджень надшвидкісного вакуумного наземного транспорту.