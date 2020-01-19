Індія відмовилась від проєкту Ілона Маска

Індія відмовилась від проєкту Ілона Маска

Укрінформ
Уряд індійського штату Махараштра відмовився від проєкту транспортної системи Hyperloop.

Про це заявив заступник головного міністра штату Аджіт Павар, повідомляє The Indian Express.

"Проєкт Hyperloop наразі не реалізований у світі. Нехай його спочатку побудують десь, хоча б 10 км. Якщо він буде успішним, тоді ми розглянемо можливість його впровадження в штаті", — заявив він.

За його словами, поки уряд штату не має ресурсів для здійснення такого масштабного проєкту на пробній основі, у разі необхідності уряд держави буде готовий розглянути його.

В Індії Hyperloop мав з'єднати Мумбаї з індійським містом Пуна.

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Концепцію транспортної системи Hyperloop у 2013 році запропонував американський підприємець Ілон Маск. Вона передбачає створення системи, в якій пасажирські капсули переміщаються по трубах зі зниженим тиском на швидкості, близькій до швидкості звуку. Передбачається, що розвиток Hyperloop дозволить істотно прискорити переміщення людей і зменшити затори на дорогах.

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