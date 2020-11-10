Land Rover представив новий позашляховик із гібридним акцентом

Британський автовиробник Land Rover представив новий потужний позашляховик 2021 Land Rover Discovery.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Car Buzz.

В автомобілі встановлений 4-циліндровий двигун із 2-літровим об’ємом та турбонадувом. Його потужність становить 296 кінських сил. Також в авто вбудований додатковий 3-літровий м’яко-гідбридний шестициліндровий агрегат із потужністю 355 кінських сил.

У середині 2021 Land Rover Discovery знаходиться 29-сантиметровий сенсорний дисплей із новою інформативно-розважальною системою Pivi Pro та 31,4-сантиметрова інтерактивна панель приладів. Також є одночасний доступ 8 електричних приладів до точки Wi-Fi з мережею 4G.

Сам автомобіль розрахований на семеро пасажирів.

Стартова ціна базової моделі розпочинається від 53 900 доларів США. Очікується, що перші позашляховики з’являться в американських рітейлерів наприкінці лютого наступного року.

Як повідомляв Укрінформ, німецький автовиробник Volkswagen представив новий автомобіль 2022 Volkswagen Golf R.

Фото: carbuzz.com