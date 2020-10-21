У США представили електричний Hummer на тисячу «коней»

Американський автовиробник General Motors представив потужний електричний позашляховик 2022 GMC Hummer.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Car Buzz.

Зазначається, що загальна потужність двигуна автомобіля становить близько тисячі кінських сил. Машина розганяється з нуля до 96 км за годину за 3 секунди.

Запас ходу без підзаряджання у 2022 GMC Hummer сягає понад 563 кілометри.

У компанії стверджують, що електрокар може після 10 хвилин заряджання проїхати близько 160 кілометрів.

Також в автомобілі встановлений автопілот SuperCruise, що дозволяє проїхати «без рук» до 322 тисяч кілометрів на деяких дорогах.

У салоні позашляховика встановлені сенсорний екран діагоналлю 34 см та інформаційний дисплей, діагональ якого 31 см.

Виробництво 2022 GMC Hummer розпочнеться наприкінці наступного року, а стартова ціна однієї машини становитиме майже 113 тисяч доларів.

Як повідомляв Укрінформ, наприкінці вересня General Motors представив концепт електричного автомобіля Buick Electra.

Фото: carbuzz.com