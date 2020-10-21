У США представили електричний Hummer на тисячу «коней»
Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Car Buzz.
Зазначається, що загальна потужність двигуна автомобіля становить близько тисячі кінських сил. Машина розганяється з нуля до 96 км за годину за 3 секунди.
Запас ходу без підзаряджання у 2022 GMC Hummer сягає понад 563 кілометри.
У компанії стверджують, що електрокар може після 10 хвилин заряджання проїхати близько 160 кілометрів.
Також в автомобілі встановлений автопілот SuperCruise, що дозволяє проїхати «без рук» до 322 тисяч кілометрів на деяких дорогах.
У салоні позашляховика встановлені сенсорний екран діагоналлю 34 см та інформаційний дисплей, діагональ якого 31 см.
Виробництво 2022 GMC Hummer розпочнеться наприкінці наступного року, а стартова ціна однієї машини становитиме майже 113 тисяч доларів.
Як повідомляв Укрінформ, наприкінці вересня General Motors представив концепт електричного автомобіля Buick Electra.
Фото: carbuzz.com