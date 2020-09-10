Land Rover представив позашляховик-гібрид із двигуном на 296 “коней”

Британський автовиробник Land Rover представив новий гібридний позашляховик Land Rover Defender 400e.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал New Atlas.

В автомобілі встановлений дволітровий двигун із чотирма циліндрами з потужністю в 296 кінських сил, електричний акумулятор із потужністю в 141 к.с та літій-іонна батарея з 19,2 кВт за годину. Позашляховик може проїхати тільки на електриці до 43 кілометрів.

Крутний момент Land Rover Defender 400e становить 472 Hм.

Сам гібрид розганяється до «сотні» за 5,6 секунди, а його максимальна швидкість не перевищує 209 кілометрів за годину.

У компанії стверджують, що Land Rover Defender 400e можна зарядити на 80% за 30 хвилин при використанні зарядки з потужністю в 50кВт.

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Вартість автомобіля поки що невідома.

Як повідомляв Укрінформ, у квітні британський автовиробник Land Rover представив дві нові гібридні моделі позашляховиків - Range Rover Evoque P300e та Land Rover Discovery Sport P300e.

Фото: Jaguar Land Rover