Land Rover представив позашляховик-гібрид із двигуном на 296 “коней”
Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал New Atlas.
В автомобілі встановлений дволітровий двигун із чотирма циліндрами з потужністю в 296 кінських сил, електричний акумулятор із потужністю в 141 к.с та літій-іонна батарея з 19,2 кВт за годину. Позашляховик може проїхати тільки на електриці до 43 кілометрів.
Крутний момент Land Rover Defender 400e становить 472 Hм.
Сам гібрид розганяється до «сотні» за 5,6 секунди, а його максимальна швидкість не перевищує 209 кілометрів за годину.
У компанії стверджують, що Land Rover Defender 400e можна зарядити на 80% за 30 хвилин при використанні зарядки з потужністю в 50кВт.
Вартість автомобіля поки що невідома.
Як повідомляв Укрінформ, у квітні британський автовиробник Land Rover представив дві нові гібридні моделі позашляховиків - Range Rover Evoque P300e та Land Rover Discovery Sport P300e.
Фото: Jaguar Land Rover