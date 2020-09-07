У Швеції представили електровантажівку із запасом ходу до 200 км
Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Electrek.
У компанії планують розпочати виробництво електровантажівок у 2022 році. За перший рік стартап очікує на продажі 500 екземплярів Volta Zero, а вже до 2025 році цей показник має зрости до 5 000 електромобілів.
Завдяки акумулятору з потужністю від 160 до 200 кВт, запас ходу транспортного засобу становить від 150 до 200 км в залежності від потужності батареї.
Зазначається, що Volta Zero перевозитиме вантажі із вагою до 8 600 кг.
Перше тестування доставок для логістичних компаній відбудеться у першому півріччі наступного року.
Як повідомляв Укрінформ, американська марка автомобілів Jeep, що виробляється корпорацією Chrysler, представила гібридний джип 2021 Jeep Wrangler 4xe.
Фото: electrek.co