У Швеції представили електровантажівку із запасом ходу до 200 км

Шведський стартап із виробництва електрокарів Volta Trucks представив електричну вантажівку Volta Zero.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Electrek.

У компанії планують розпочати виробництво електровантажівок у 2022 році. За перший рік стартап очікує на продажі 500 екземплярів Volta Zero, а вже до 2025 році цей показник має зрости до 5 000 електромобілів.

Завдяки акумулятору з потужністю від 160 до 200 кВт, запас ходу транспортного засобу становить від 150 до 200 км в залежності від потужності батареї.

Зазначається, що Volta Zero перевозитиме вантажі із вагою до 8 600 кг.

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Перше тестування доставок для логістичних компаній відбудеться у першому півріччі наступного року.

Як повідомляв Укрінформ, американська марка автомобілів Jeep, що виробляється корпорацією Chrysler, представила гібридний джип 2021 Jeep Wrangler 4xe.

Фото: electrek.co