Volkswagen представив новий хетчбек

Німецький автовиробник Volkswagen представив новий автомобіль 2022 Volkswagen Golf R.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Car Buzz.

У хетчбеку встановлений 2-літровий двигун із потужністю в 315 кінських сил, що на 27 к.с. більше ніж у свого попередника Golf R. Крутний момент становить 295 Нм.

Новопредставлений автомобіль може розігнатися до «сотні» за 4,7 сек, а максимальна швидкість - 250 км за годину.

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У середині нового авто встановлений сенсорний дисплей на 25,4 см. Сам хетчбек буде доступний у трьох кольорах: чорний, білий та блакитний.

Наразі стартова ціна автомобіля невідома, проте перші продажі очікуються наприкінці 2021 року.

Як повідомляв Укрінформ, італійський автовиробник Ares Design представив новий потужний спортивний автомобіль S1 Project Spyder.