Toyota представила новий гібридний хетчбек
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Укрінформ
Японський автовиробник Toyota представив новий гібридний автомобіль Toyota RAV4 Hybrid XLE Premium.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Car Buzz.
В автомобілі встановлений 2,5-літровий чотирициліндровий двигун та електричний акумулятор. Загальна потужність хетчбека становить 291 кінська сила. Економія палива дорівнює близько 17 км за літр залежно від місцевості.
Toyota RAV4 Hybrid XLE Premium розганяється до 96 км за годину менш ніж за 7,5 секунди.
У салоні автомобіля встановлений 17,8-сантиметровий сенсорний дисплей з п’ятьма портами USB.
Стартова ціна гібрида становить 32 500 доларів США.