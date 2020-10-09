Toyota представила новий гібридний хетчбек

Японський автовиробник Toyota представив новий гібридний автомобіль Toyota RAV4 Hybrid XLE Premium.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Car Buzz.

В автомобілі встановлений 2,5-літровий чотирициліндровий двигун та електричний акумулятор. Загальна потужність хетчбека становить 291 кінська сила. Економія палива дорівнює близько 17 км за літр залежно від місцевості.

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Toyota RAV4 Hybrid XLE Premium розганяється до 96 км за годину менш ніж за 7,5 секунди.

У салоні автомобіля встановлений 17,8-сантиметровий сенсорний дисплей з п’ятьма портами USB.

Стартова ціна гібрида становить 32 500 доларів США.