Tesla стала найдорожчим автовиробником у світі

Tesla стала найдорожчою автомобільною компанією на фондовому ринку, її ринкова капіталізація станом на початок липня 2020 року становить €184 млрд проти €89 млрд у січні ц.р.

Про це пише французьке видання Le Parisien.

"Виробник електромобілів високого класу Tesla став найдорожчою світовою автомобільною компанією на фондовому ринку. Компанія Ілона Маска, таким чином, перевершила досягнення Toyota попри нижчий показник продажів, ніж у японського конкурента", - повідомляє воно.

За даними агентства Bloomberg, ринкова вартість Tesla на ринку Нью-Йорка перевищила $207 млрд (€ 184 мільярди), що перевершило показник Toyota: $201,9 млрд (€180 млрд). Капіталізація Tesla подвоїлася за п’ять місяців, оскільки 22 січня вона становила $100 млрд (89 мільярдів євро).

Компанія пережила серйозний підйом, і все ще планує поставити понад пів мільйона автомобілів у 2020 році, попри пандемію COVID-19. Ця кількість значно нижча, ніж у Toyota, яка минулого року продала майже 10,5 мільйона автомобілів.

Бренд Ілона Маска пов'язаний з технологічними інноваціями та захистом довкілля планети. Його власник обіцяє, що транспортні засоби компанії є і залишаться найбільш екологічними на ринку. Tesla також додав, що може масово виробляти автівки, попри труднощі, що виникають з його початковою Model 3.