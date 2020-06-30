Tesla більше не отримує субсидій від влади США – Маск

Компанія з виготовлення електрокарів Tesla Ілона Маска більше не отримує податкових субсидій від американської влади.

Про це заявив Маск у Twitter.

"Федеральні податкові субсидії поширюються на електрокари інших автовиробників, але більше не на Tesla", - повідомив він.

Маск також зауважив, що Tesla отримувала найменше субсидій у порівнянні з іншими автовиробниками у США.

Як повідомлялося, компанія Tesla Ілона Маска розробила електричний автомобіль Model S Long Range Plus, що може проїхати 647 км без підзарядки.

Фото: naked-science.ru