Tesla заплатить Маску $775 мільйонів за плідну роботу

Правління компанії Tesla вирішило виділити її засновнику Ілону Маску близько 775 млн доларів США компенсації за досягнення ним визначених фінансових показників.

Про це повідомляє портал TechCrunch.

«Правління Tesla дозволило виділити понад 700 мільйонів доларів США компенсації директору Ілону Маску», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє портал, відтепер Маск має право придбати близько 1,69 млн акції компанії Tesla з величезною знижкою, а саме за 350,02 замість 805,81 долара США (котирування станом на четвер) за одну акцію.

Таким чином, прибуток для Маска становитиме 775 млн доларів США.

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Згідно з документами, які компанія подала до Комісії з цінних паперів і бірж США, саме така ціна за одну акцію в 350,02 долара була прописана в контракті про компенсацію ще у 2018 році.

Маск також має право не продавати свої придбані акції впродовж наступних п’яти років.

Наразі невідомо, чи скористається засновник компанії Tesla цією компенсацією для покращення фінансового стану самої компанії.