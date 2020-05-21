Tesla відмовилася від суду з владою Каліфорнії
Про це повідомляє CNBC.
«Компанія Tesla у середу відмовилася від судового позову, поданого на початку травня проти Каліфорнійського округу Аламеда», - йдеться у повідомленні. Причини відмови не називаються.
Раніше компанія подала судовий позов через заборону відновити роботу заводу у Фрімонті під час карантину. На переконання Маска, карантинні заходи, встановлені в рамках боротьби з коронавірусом, порушують конституційні свободи.
Засновник Tesla також заявляв, що компанія негайно переносить свою штаб-квартиру та майбутні програми з Каліфорнії до Невади або Техасу.
Він також наголосив, що саме Tesla є останнім автовиробником, що залишився у Каліфорнії.
Як повідомлялося, генеральний директор Tesla, мільярдер-винахідник Ілон Маск відновив виробництво на своєму єдиному у США автомобільному заводі, що в Каліфорнії, ігноруючи наказ влади про закриття підприємств.
Пізніше президент США Дональд Трамп виступив на підтримку Маска.