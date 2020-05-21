Tesla відмовилася від суду з владою Каліфорнії

Завод Ілона Маска Tesla скасував рішення судитися з місцевою владою округу Аламеда у Каліфорнії через карантинні заходи, які практично зупинили його роботу.

Про це повідомляє CNBC.

«Компанія Tesla у середу відмовилася від судового позову, поданого на початку травня проти Каліфорнійського округу Аламеда», - йдеться у повідомленні. Причини відмови не називаються.

Раніше компанія подала судовий позов через заборону відновити роботу заводу у Фрімонті під час карантину. На переконання Маска, карантинні заходи, встановлені в рамках боротьби з коронавірусом, порушують конституційні свободи.

Засновник Tesla також заявляв, що компанія негайно переносить свою штаб-квартиру та майбутні програми з Каліфорнії до Невади або Техасу.

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Він також наголосив, що саме Tesla є останнім автовиробником, що залишився у Каліфорнії.

Як повідомлялося, генеральний директор Tesla, мільярдер-винахідник Ілон Маск відновив виробництво на своєму єдиному у США автомобільному заводі, що в Каліфорнії, ігноруючи наказ влади про закриття підприємств.

Пізніше президент США Дональд Трамп виступив на підтримку Маска.