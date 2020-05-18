Заводу Маска у Каліфорнії офіційно дозволили запуститись на повну
Про це йдеться у листі віцепрезидента Tesla Лорі Шелбі, повідомляє San Francisco Chronicle.
«Ми маємо підтримку місцевої влади для повного поновлення виробництва на заводі цього тижня», - написала Шелбі.
Зазначається, що наразі в Аламеді через карантин заборонено працювати заводам і супермаркетам.
Проте завдяки двосторонній домовленості між місцевим санлікарем і Tesla для компанії Ілона Маск зробили виняток.
Як повідомлялося, генеральний директор Tesla, мільярдер-винахідник Ілон Маск поновив виробництво на своєму єдиному у США автомобільному заводі, ігноруючи наказ влади про закриття підприємств. Президент США Дональд Трамп виступив на підтримку Маска.
Пізніше Маск вирішив подати до суду на місцеву владу округу Аламеда у Каліфорнії через карантинні заходи, які практично зупинили завод.
фото: Carlos Avila Gonzalez / The Chronicle