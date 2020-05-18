Заводу Маска у Каліфорнії офіційно дозволили запуститись на повну

Місцева влада округу Аламеда у Каліфорнії офіційно надала компанії Tesla Ілона Маска дозвіл на поновлення роботи заводу з виробництва електрокарів у Фремонті після публічної суперечки щодо карантину.

Про це йдеться у листі віцепрезидента Tesla Лорі Шелбі, повідомляє San Francisco Chronicle.

«Ми маємо підтримку місцевої влади для повного поновлення виробництва на заводі цього тижня», - написала Шелбі.

Зазначається, що наразі в Аламеді через карантин заборонено працювати заводам і супермаркетам.

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Проте завдяки двосторонній домовленості між місцевим санлікарем і Tesla для компанії Ілона Маск зробили виняток.

Як повідомлялося, генеральний директор Tesla, мільярдер-винахідник Ілон Маск поновив виробництво на своєму єдиному у США автомобільному заводі, ігноруючи наказ влади про закриття підприємств. Президент США Дональд Трамп виступив на підтримку Маска.

Пізніше Маск вирішив подати до суду на місцеву владу округу Аламеда у Каліфорнії через карантинні заходи, які практично зупинили завод.

фото: Carlos Avila Gonzalez / The Chronicle