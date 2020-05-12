Ілон Маск відкрив свій автозавод Tesla в Каліфорнії всупереч карантину

Ілон Маск відкрив свій автозавод Tesla в Каліфорнії всупереч карантину

Укрінформ
Генеральний директор Tesla, мільярдер-винахідник Ілон Маск відновив виробництво на своєму єдиному у США автомобільному заводі, що в Каліфорнії, ігноруючи наказ влади про закриття підприємств.

Про це Маск написав у своєму Twitter.

"Виробництво відновиться в понеділок, я приєднуюся до робітників на конвеєрі. Якщо когось заарештують, я прошу, щоб це був тільки я", - йдеться у твіті.

Він зазначив, що раніше звільнені співробітники Tesla повернулися до свого звичайного статусу зайнятості.

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При ухваленні такого рішення мільярдер керувався оприлюдненим у четвер указом губернатора Каліфорнії, який дозволяє виробникам відновити роботу.

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Нагадаємо: в наказі влади про закриття підприємств округу йдеться, що за порушення карантину передбачено покарання у вигляді штрафу, тюремного ув'язнення або того й іншого.

Наразі штати та міста в США експериментують з різними способами безпечного відновлення економіки після закриття підприємств у зв'язку з епідемією коронавірусу.

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