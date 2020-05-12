Ілон Маск відкрив свій автозавод Tesla в Каліфорнії всупереч карантину

Генеральний директор Tesla, мільярдер-винахідник Ілон Маск відновив виробництво на своєму єдиному у США автомобільному заводі, що в Каліфорнії, ігноруючи наказ влади про закриття підприємств.

Про це Маск написав у своєму Twitter.

"Виробництво відновиться в понеділок, я приєднуюся до робітників на конвеєрі. Якщо когось заарештують, я прошу, щоб це був тільки я", - йдеться у твіті.

Tesla is restarting production today against Alameda County rules. I will be on the line with everyone else. If anyone is arrested, I ask that it only be me. — Elon Musk (@elonmusk) May 11, 2020

Він зазначив, що раніше звільнені співробітники Tesla повернулися до свого звичайного статусу зайнятості.

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При ухваленні такого рішення мільярдер керувався оприлюдненим у четвер указом губернатора Каліфорнії, який дозволяє виробникам відновити роботу.

Yes, California approved, but an unelected county official illegally overrode. Also, all other auto companies in US are approved to resume. Only Tesla has been singled out. This is super messed up! — Elon Musk (@elonmusk) May 11, 2020

Нагадаємо: в наказі влади про закриття підприємств округу йдеться, що за порушення карантину передбачено покарання у вигляді штрафу, тюремного ув'язнення або того й іншого.

Наразі штати та міста в США експериментують з різними способами безпечного відновлення економіки після закриття підприємств у зв'язку з епідемією коронавірусу.