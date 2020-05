Ілон Маск відкрив свій автозавод Tesla в Каліфорнії всупереч карантину

Про це Маск написав у своєму Twitter.

"Виробництво відновиться в понеділок, я приєднуюся до робітників на конвеєрі. Якщо когось заарештують, я прошу, щоб це був тільки я", - йдеться у твіті.

Tesla is restarting production today against Alameda County rules. I will be on the line with everyone else. If anyone is arrested, I ask that it only be me.