Tesla відклала випуск суперкара Roadster

Очільник Tesla Ілон Маск визнав, що випуск суперкара Roadster, найшвидшого автомобіля компанії, переноситься щонайменше на 2 роки.

Про це повідомляє The Next Web.

"Глава Tesla пояснив, що до початку виробництва Roadster компанія повинна вирішити ряд інших завдань. У їх числі - збільшення обсягів випуску кросовера Model Y, запуск німецької та розширення китайської "Гігафабрик", початок виробництва Semi, а також пікапа Cybertruck. Згідно з актуальним графіком частини, з цих цілей передбачається досягти лише до кінця 2021 року, а це означає, що новий Tesla Roadster з’явиться не раніше 2022", - йдеться в повідомленні.

При цьому, як запевнив Маск, суперкар "настільки хороший", що всі, хто дійсно чекає його, "не пошкодують про це".

Зазначається, що в Tesla наразі мають місце виробничі затримки, викликані головним чином закриттям заводів через пандемію коронавірусу і проблемами з живленням від батарей. Затримки, швидше за все, будуть тривати до тих пір, поки фабрики не відчиняться на повну потужність.

Базові характеристики Tesla Roadster — 100 км/год за 2,1 секунди, максимальна швидкість, що становить понад 402 км/год і запас ходу в 1000 кілометрів на одному заряді батареї на 250 кіловат-годин.

У цій ціновій категорії Tesla буде конкурувати з такими ексклюзивними і бажаними брендами, як McLaren, Bentley і Aston Martin. Початкова ціна в 200 тисяч дол. на порядок нижча за суми, які зазвичай просять за зіставні по динаміці бензинові суперкари.

Фото: Tesla Motors