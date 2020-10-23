Tesla відкликає майже 30 тисяч електрокарів

Компанія Tesla Ілона Маска відкликає 29 193 електрокарів моделей Model S та Model X через проблеми з підвіскою автомобіля.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Electrek.

Йдеться про автомобілі, які були доставлені до Китаю з датою виробництва між 17 вересня 2013 року та 16 серпня 2017 року.

Через проблеми з підвіскою, як передньою, так і задньою, можуть виникнути тріщини в зчепленні електричного автомобіля.

Зазначається, що компанія надішле власникам проблемних електрокарів Model S та Model X сповіщення та безкоштовно усуне вказаний недолік.

Як повідомляв Укрінформ, німецький автовиробник BMW відкликає по всьому світу 31 409 гібридних автомобілів через проблеми з акумулятором.