Tesla «прокачала» броньований Cybertruck
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Electrek.
"Минулої п’ятниці я був у студії з Францом (головний дизайнер Tesla Франц вон Голцхаузен – ред.), і разом із командою ми дивилися на деякі покращення в Cybertruck", - сказав Маск.
Він додав, що зроблені багато невеликих змін у порівнянні з моделлю, представленою минулого року.
За словами Маска, оновлений автомобіль буде кращим за представлену модель.
Як повідомляв Укрінформ, 22 листопада минулого року засновник Tesla Ілон Маск представив новий Cybertruck, корпус якого зроблено зі сталі, що використовується компанією SpaceX у будівництві ракет. Автівка була задекларована як фактично броньований автомобіль, однак, під час презентації виявилося, що бокові вікна не витримали тесту, який обрали самі ж виробники.