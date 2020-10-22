Tesla «прокачала» броньований Cybertruck

Засновник компанії Tesla Ілон Маск заявив, що компанія зробила багато невеликих покращень в броньованому автомобілі Cybertruck.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Electrek.

"Минулої п’ятниці я був у студії з Францом (головний дизайнер Tesla Франц вон Голцхаузен – ред.), і разом із командою ми дивилися на деякі покращення в Cybertruck", - сказав Маск.

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Він додав, що зроблені багато невеликих змін у порівнянні з моделлю, представленою минулого року.

За словами Маска, оновлений автомобіль буде кращим за представлену модель.

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Як повідомляв Укрінформ, 22 листопада минулого року засновник Tesla Ілон Маск представив новий Cybertruck, корпус якого зроблено зі сталі, що використовується компанією SpaceX у будівництві ракет. Автівка була задекларована як фактично броньований автомобіль, однак, під час презентації виявилося, що бокові вікна не витримали тесту, який обрали самі ж виробники.