У США показали концепт конкурента Tesla Cybertruck

Американський стартап Nikola Corporation представив концепт електричного позашляховика Badger, який повинен стати конкурентом Tesla Cybertruck Ілона Маска.

Про це повідомляє The Verge.

"Nikola Corporation, стартап із Аризони, заявив, що буде наслідувати Tesla, Rivian, Ford та General Motors у виробництві електричного позашляховика з власною моделлю Badger", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, електропікап перероблятиме паливо в електроенергію для роботи двигуна. Однак усередині буде також вбудовано кілька батарей, які дозволять автомобілю проїхати без допомоги спалювання палива.

Так, при повністю заповненому баку Badger зможе проїхати 966 км, а електробатареї додадуть ще 482 км без підзарядки.

Сам електропозашляховик буде оснащений двигуном потужністю в 900 кінських сил.

У США показали конкурента Tesla Cybertruck / Фото: Nikola Motor Company

Майбутній конкурент Tesla Cybertruck Ілона Маска також зможе розігнатися від 0 до 100 км за годину за 2,9 секунди.

Нині невідомо, коли стартап офіційно представить вже готову версію Nikola Badger.

Як повідомлялося, 22 листопада засновник Tesla Ілон Маск представив новий Cybertruck, корпус якого зроблено зі сталі, що використовується компанією SpaceX у будівництві ракет. Автівка була задекларована як фактично броньований автомобіль, однак під час презентації виявилося, що бокові вікна не витримали тесту, який обрали самі ж виробники.