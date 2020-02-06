Ліворуч-праворуч: Ford розробив "розумну" куртку для велосипедистів
Про це йдеться у відеоролику, яка компанія оприлюднила в YouTube.
“Комунікація між велосипедистами й водіями інколи може виявитися непростою, адже велосипедисти повинні відривати руку з керма, аби показати водіями, що вони змінюють напрямок свого руху... Саме тому Ford розробив прототип Emoji Jacket”, - повідомили у компанії.
Як пояснили у Ford, на спині куртки встановлений світлодіодний дисплей, на якому з'являються не тільки різні емоджі, але й стрілки ліворуч і праворуч.
При цьому біля керма велосипеда прикріплюється пульт з кпопками, на яких відображені емоджі та стрілки.
Натискаючи на кнопку, відповідний символ з'являться на спині велосипедиста і подає таким чином водієві автомобіля, який рухається позаду велосипедом, певний знак.
Ford вважає, що така технологія допоможе покращити комунікації на дорозі між велосипедистами й автомобілістами.
Нині у компанії заявляють що спеціальна куртка поки ще не доступна для продажу.